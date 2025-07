LPI-J: PKW rast mit 91 km/h durch Wormstedt

Weimar (ots) - Gestern Nachmittag geriet in der Nordstraße ein 22-jähriger Weimarer in eine Verkehrskontrolle. Im Rahmen der Überprüfung der Person, stellte sich heraus, dass gegen den jungen Mann ein Haftbefehl vorlag. Da er es im Verlauf des Nachmittages nicht schaffte die über 1.000 Euro Geldstrafe aufzutreiben, wurde er schließlich in eine Haftanstalt überstellt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

