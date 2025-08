Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 3 - Verkehrsunfall bei Langenfeld - Pkw überschlägt sich in Baustelle - Eine lebensgefährlich verletzte Person

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Samstag, 02. August 2025, 06:30 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall gestern Morgen auf der A 3 bei Langenfeld wurde ein Mann lebensgefährlich verletzt. Eine Frau erlitt schwere, zwei weitere leichte Verletzungen. Die Richtungsfahrbahn blieb für mehrere Stunden gesperrt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 27-jährige Niederländerin mit ihrem Pkw die A 3 auf dem mittleren von drei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Arnheim. In dem Fahrzeug befanden sich drei weitere niederländische Staatsangehörige, zwei Frauen und ein Mann. An einer eingerichteten Dauerbaustelle bei Langenfeld fuhr die Fahrzeugführerin aus bislang ungeklärter Ursache in die Fahrbahnteilung, der Pkw überschlug sich und kam im Baustellenbereich auf den Reifen zum Stehen. Ein 24-jähriger Mitfahrer, der sich auf der Rückbank befand, verletzte sich lebensgefährlich, die Fahrerin schwer. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Zwei weitere Fahrzeuginsassinnen (56 und 18 Jahre alt) verletzten sich leicht. An der Unfallstelle fuhr eine 59 Jahre alte Frau aus Aachen mit ihrem Pkw über Trümmerteile, wodurch dieser beschädigt wurde. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Düsseldorf sicherte die Unfallspuren.

Die Fahrbahn in Richtung Arnheim blieb bis 11:40 Uhr gesperrt, das maximale Stauausmaß lag bei 4.500 Metern.

