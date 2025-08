POL-D: Kontrolle des Ferienreiseverkehrs - A 40 bei Wachtendonk - Zivilstreife stoppt Raser - Familienvater mit 90 km/h zu schnell unterwegs

Düsseldorf (ots) - Unfallzeit: Donnerstag, 31. Juli 2025, 19:40 Uhr Der Fahrer eines Pkw verletzte sich gestern Abend auf der A 46 bei Haan so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus bringen mussten. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 21-jähriger Mann aus Wuppertal mit seinem Pkw auf der A 46 in Fahrtrichtung Düsseldorf. Zwischen Haan-Ost und Haan-West ...

