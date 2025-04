Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuerlöscher in Parkhaus geleert

Mühlhausen (ots)

Im Bereich eines Treppenhauses in einem Parkhaus hatten Unbekannte zwischen Samstag 15.00 Uhr und Montag 08.30 Uhr vier Feuerlöscher geleert. Das Pulver trat aus und haftete an den Fassaden, wie auch an den Böden. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Missbrauchs von Nothilfemitteln.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0107395

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell