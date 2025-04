Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Entwendeter Motorroller aufgefunden

Sondershausen (ots)

Im Sondershäuser Schlosspark fand ein Bürger am Montagvormittag einen Motorroller an der dortigen Kiesgrube auf. Aus dem Kraftrad, wobei es sich ersten Erkenntnissen nach um einen gestohlenen Roller handelte, traten Betriebsstoffe aus, sodass die Feuerwehr zum Einsatz kam, um die Flüssigkeiten abzubinden. Noch während der Einsatzmaßnahmen am Fundort meldete sich der Eigentümer des Rollers bei der Polizeiinspektion Kyffhäuser, um den Diebstahl anzuzeigen. Dieser ereignete sich zwischen Montag 03 Uhr und 11 Uhr in der Straße der Freundschaft.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0107703

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell