Polizei Düsseldorf

POL-D: Golzheim - Fahrzeugführer entzieht sich Polizeikontrolle - Verfolgungsfahrt mit Verkehrsunfall - Eine leicht verletzte Person

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Mittwoch, den 30. Juli 2025, 14:23 Uhr

Auf der Flucht vor der Polizei verursachte ein Pkw-Führer am Mittwochnachmittag einen Verkehrsunfall. Er konnte mit seinem stark beschädigten Fahrzeug entkommen. Die Fahndung nach dem Mann läuft.

Eine Streife des Verkehrsdienstes der Polizei wollte einen Mercedes AMG auf der Homberger Straße aufgrund eines Verkehrsverstoßes einer Kontrolle unterziehen. Hierzu wurden Anhaltezeichen gegeben. Nachdem der Fahrer zunächst kurz stoppte, beschleunigte er seinen Pkw und flüchtete in Richtung Kennedydamm. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Der Mann überholte diverse Fahrzeuge rechts und linksseitig mit teilweise weit über 100 km/h. Diese mussten größtenteils ausweichen, um eine Kollision mit dem Flüchtenden zu verhindern. Auf der Danziger Straße in Richtung Duisburg kurz vor der Ausfahrt Kaiserswerth touchierte der Fahrer bei einem Überholmanöver einen Pkw, wodurch dieser gegen die Leitplanke gedrückt wurde. Der 63-jährige Unfallgeschädigte aus Haltern am See erlitt leichte Verletzungen, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Um weitere Gefahrensituationen und Schadensereignisse für andere Verkehrsteilnehmer zu vermeiden, brachen die Beamten nach dem Unfall die Verfolgung des Mercedes AMG mit Moerser Kennzeichen ab. Der Flüchtige setzte seine Fahrt mit seinem erheblich beschädigten Pkw fort. Die Fahndung nach dem Fahrer läuft weiterhin auf Hochtouren.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell