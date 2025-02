Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - versuchter Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Dienstag verschafften sich bislang unbekannte Personen zwischen 10.55 und 12.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Menzelstraße. Anschließend begaben sie sich in das 2. Obergeschoss und versuchten gewaltsam in eine dortige Wohnung einzudringen, was jedoch misslang oder sie dabei gestört wurden und davon abließen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

