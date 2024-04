Feuerwehr Gronau

FW Gronau: Brand eines als Lager genutzten Containers

Die Feuerwehr Gronau wurde am Dienstag um 15:26 Uhr zum Amtsvennweg alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass dass unmittelbar an der Grenze zwischen den Niederlanden und Deutschland ein Container in voller Ausdehnung brannte. Der Zugang zur Brandstelle führte über die niederländisches Gebiet, die Feuerwehr musste etwa 300 Meter Schlauchleitung zur Wasserversorgung legen.

Der Brand konnte mit dem Einsatz von Kräften unter schwerem Atemschutz schnell gelöscht werden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes vermieden werden. Menschen wurden nicht verletzt, es ist Sachschaden in unbekannter Höhe entstanden. Die Ermittlung der Brandursache übernimmt die Polizei.

