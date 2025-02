Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Versuchte Einbruchsdiebstähle an Verkaufsautomaten - Polizei sucht Zeugen

Geeste (ots)

In den vergangenen Tagen ist es in Geeste zu mehreren versuchten Einbruchsdiebstählen an Verkaufsautomaten gekommen. Die Polizei Meppen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Am 25. Februar 2025 wurde der Polizei Meppen ein versuchter Einbruchsdiebstahl an einem Verkaufsautomaten in der Straße Am See 1 gemeldet. Im Zuge der Ermittlungen wurde festgestellt, dass es sich um insgesamt drei versuchte Einbrüche handelt:

- Erster Versuch: 19. Februar 2025, 02:05 Uhr - Angriff auf einen Popcorn-Automaten.

- Zweiter Versuch: 21. Februar 2025, 01:24 bis 01:30 Uhr - Angriff auf einen Gemischtwaren-Automaten sowie einen Heißgetränkeautomaten.

- Dritter Versuch: 25. Februar 2025, 02:04 bis 02:37 Uhr - Wiederholte Angriffe auf den Gemischtwaren-Automaten und den Heißgetränkeautomaten.

Die Taten ereigneten sich in einer hölzernen Remise an der Straße Am See, in der vier Verkaufsautomaten aufgestellt sind. Es wurden jedoch keine Beschädigungen an den Automaten festgestellt, und ein Diebstahl blieb aus.

Täterbeschreibungen:

Aufgrund erster Ermittlungen konnten folgende Beschreibungen der Täter ermittelt werden:

- Täter 1: Grüne, längere Kapuzenjacke, blaue Jeans, gräuliche Maskierung, Handschuhe, schwarze Schuhe.

- Täter 2: Schwarze, kürzere Jacke mit gelben Akzenten, schwarze Cap, brauner Gürtel, weiße Halbschuhe.

- Täter 3: Beiger Kapuzenpullover, dunkle Hose, vermummtes Gesicht mit FFP2-Maske.

Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. Ein Zeuge traf in der Nacht zum 25. Februar zwei männliche Personen am Tatort an. Die Polizei Meppen bittet weitere Zeugen, die in den genannten Nächten verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung bemerkt haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell