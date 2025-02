POL-EL: Freren - Brand eines Lkw-Anhängers

Lingen (ots) - Am 17. Februar zwsichen 7.53 und 14.45 Uhr haben bislang unbekannte Täter ein Fahrrad der marke "Avenza" entwendet. Das Herrenfahrrad war zur Tatzeit auf dem Gelände er BBS Lingen bei den Fahrradständern an der Beckstraße. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 ...

mehr