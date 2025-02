POL-EL: Landkreis - Festnahme eines per Haftbefehl gesuchten Sexualstraftäters

Haren (ots) - Zwischen dem 15. Februar, 11 Uhr, und dem 16. Februar, 8 Uhr, wurde bei einer Veranstaltung auf dem Schützenplatz Altharen an der Wesuweer Straße in Haren ein Pkw-Anhänger beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

mehr