POL-D: Stadtmitte - Diebstahl aus Kfz - Vergangene Woche noch im Gefängnis, jetzt schon wieder im Polizeigewahrsam

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Dienstag, 29. Juli 2025, 16:30 Uhr

Nur fünf Tage nach seiner Haftentlassung wurde ein 29-Jähriger erneut beim Diebstahl erwischt. Ob es für ihn wieder zurück ins Gefängnis geht, entscheidet jetzt der Ermittlungsrichter.

Ein Düsseldorfer bemerkte einen 29-jährigen Nordmazedonier, wie dieser vor seinem geparkten Auto an der Liesegangstraße stand. In der Hand hielt der 29-Jährige eine Tüte und einen Rucksack, die zuvor in dem Fahrzeug gelegen hatten. Die hintere Seitenscheibe des Autos war eingeschlagen. Der Düsseldorfer rief die Polizei und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizisten fest.

Bei der Überprüfung des 29-Jährigen stellte sich heraus, dass dieser erst am 24. Juli aus der Haft entlassen worden war. Er war zuvor mehrfach wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten. Darüber hinaus hatte der Tatverdächtige noch ein Fahrrad dabei, das mutmaßlich aus einem zuvor begangenen Diebstahl stammte. Die Beamten nahmen den 29-Jährigen fest, er soll noch heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

