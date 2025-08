Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 46 - Alleinunfall bei Haan - Pkw-Fahrer schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Donnerstag, 31. Juli 2025, 19:40 Uhr

Der Fahrer eines Pkw verletzte sich gestern Abend auf der A 46 bei Haan so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus bringen mussten.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 21-jähriger Mann aus Wuppertal mit seinem Pkw auf der A 46 in Fahrtrichtung Düsseldorf. Zwischen Haan-Ost und Haan-West verlor er vermutlich aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über seinen Audi und schleuderte nach rechts in den Grünstreifen. Durch den Aufprall verletzte sich der Wuppertaler so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste, in dem er stationär verblieb. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Der Audi steckte teilweise im Erdreich fest, konnte jedoch durch einen Abschleppdienst herausgezogen und abtransportiert werden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell