POL-D: Düsseldorf - Kalkum - Angermund - Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung an Bahnlinie - Polizeilicher Staatsschutz ermittelt

Donnerstag, 31. Juli 2025, 10:22 Uhr

Die Düsseldorfer Kriminalpolizei ermittelt derzeit aufgrund des Verdachts einer vorsätzlichen Brandstiftung mit zwei Tatorten an einer Bahnlinie zwischen Düsseldorf und Duisburg.

Gestern Vormittag erhielt die Kriminalpolizei Kenntnis von einem Brand an einer Bahnlinie in Kalkum. Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte ein zweiter Tatort in Angermund festgestellt werden. Die Beamten gehen von einer vorsätzlichen Tat aus. Ein Bekennerschreiben wird geprüft. Die Ermittlungen werden intensiv fortgesetzt. Eine eigene Ermittlungskommission wurde eingerichtet.

