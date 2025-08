Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Rollerfahrer - Fahrer erlitt schwere Verletzungen

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Freitag, 01. August 2025, 16:48 Uhr

Ein Motorrollerfahrer erlitt am Freitagnachmittag schwere Verletzungen, nachdem er mit einem Fußgänger zusammengestoßen war. Der Fußgänger hatte mutmaßlich beim Überqueren der Straße nicht auf den Verkehr geachtet.

Ein 69-jähriger Mann überquerte am Nachmittag die Oststraße in Höhe der Hausnummer 128, um zu seinem geparkten Fahrzeug auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu gelangen. Hierbei übersah er einen 62 Jahre alten Motorrollerfahrer, der in Fahrtrichtung Immermannstraße unterwegs weg. Der 62-Jährige versuchte wohl noch zu bremsen und auszuweichen, konnte eine Kollision mit dem Fußgänger aber nicht mehr verhindern. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Motorrollerfahrer und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fußgänger erlitt leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell