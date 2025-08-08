Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 1 bei Remscheid - Motorradfahrer bei Alleinunfall lebensgefährlich verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Donnerstag, 07. August 2025, 15:25 Uhr

Bei einem Alleinunfall gestern Nachmittag auf der A 1 Richtung Dortmund verlor ein Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Rettungskräfte brachten ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 36-jähriger Mann aus Wuppertal mit seinem Krad auf der A 1 in Richtung Dortmund unterwegs. Kurz nachdem er in Remscheid auf die Autobahn gefahren war, verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu, so dass Rettungskräfte ihn mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus brachten. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Wuppertaler Polizei war vor Ort um die Spuren zu sichern. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieben die Autobahn und die Auffahrt Remscheid in Richtung Dortmund bis etwa 19:00 Uhr gesperrt. Das längste Stauausmaß betrug 12.000 Meter. Die Ermittlungen dauern an.

