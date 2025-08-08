Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 3 bei Oberhausen - Lkw prallt in Fahrzeuggespann - Pferdeanhänger überschlägt sich - Ein Tier stirbt an Unfallstelle - Fahrer leicht verletzt

Düsseldorf (ots)

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war eine 64-jährige Frau aus Gescher mit ihrem Pkw und einem mit zwei Pferden beladenen Pferdeanhänger auf der A 3 in Richtung Köln unterwegs. In Höhe des Autobahnkreuzes Oberhausen West musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte ein hinter ihr befindlicher 32-jähriger Mann aus Tadschikistan mit seinem Lkw offenbar zu spät und konnte trotz Ausweichmanöver einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Pferdeanhänger überschlug sich daraufhin mehrfach und blieb auf der Seite liegen. Die 64-jährige Frau wurde leicht verletzt. Eines der Tiere verstarb noch an der Unfallstelle, das andere wurde in eine Tierklinik in Duisburg gebracht.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn Köln gesperrt werden. Die Sperrungen wurden während des Einsatzes bereits sukzessive aufgehoben. Gegen 21:15 Uhr war die Fahrbahn wieder frei. Das längste Stauausmaß betrug 10.000 Meter.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell