POL-F: 241205 - 1167 Frankfurt - Bahnhofsgebiet: Schwerer Raub in Hotel

Frankfurt (ots) - (th) Gestern Vormittag (04. Dezember 2024) kam es in einer Wohnung in der Habsburgerallee zu einem versuchten Tötungsdelikt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es gegen 10.30 Uhr in der gemeinsamen Wohnung zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 43-jährige Tatverdächtige der 38-jährigen Geschädigten mit einem Messer schwere ...

