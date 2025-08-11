Polizei Düsseldorf

POL-D: Kaarst - A 57 Richtung Nimwegen - Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten - Eine Person lebensgefährlich verletzt - Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 10. August 2025, 11:30 Uhr

Fünf beteiligte Fahrzeuge, zwei leicht und ein schwer verletzter Fahrzeuginsasse sowie ein unverletzter Hund auf der Fahrbahn, sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls Sonntagvormittag bei Kaarst auf der A57 in Richtung Nimwegen.

Den ersten Ermittlungen zufolge fuhr zunächst der Fahrer eines nicht näher bezeichneten PKW mit Warnblinklicht langsam auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Nimwegen. Die nachfolgende Fahrerin eines Wohnmobils wechselte, um nicht auf den vorausfahrenden PKW aufzufahren, vom rechten auf den mittleren Streifen. Eine 19-Jährigein einem Pkw Peugeot versuchte daraufhin ebenfalls nach links auszuweichen, bemerkte aber einen sehr schnell nachfolgenden Ford Mustang auf dem linken Fahrstreifen zu spät. Trotz eines leichten Ausweichmanövers in kollidierten der Peugeot und der Ford Mustang. Durch den Zusammenprall schleuderte der Ford Mustang gegen die linksseitige Betonschutzwand, wurde von hier aus auf den mittleren Fahrstreifen abgewiesen, um dort mit dem Toyota eines 65-Jährigen zu kollidieren. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten der Toyota und der Ford Mustang zunächst nach rechts gegen die Schutzplanken. Der Ford blieb entgegengesetzt auf dem mittleren Fahrstreifen stehen. Der Toyota schleuderte quer über die Fahrbahn, überschlug sich und blieb auf seiner linken Fahrzeugseite zum Liegen. Die Beifahrerin des 65-Jährigen musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack des Toyotas befreit werden und kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 65-Jährige und ein weiterer Insasse kamen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Die Fahrerin des Ford Mustang wurde ebenfalls leicht verletzt. Ein mitfahrender Hund aus dem Mustang sprang auf die Fahrbahn, konnte jedoch durch die Führerin des Wohnmobils mit Unterstützung weiterer Verkehrsteilnehmer wieder eingefangen werden. Die Fahrerin des Wohnmobils entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Während der Bergungs- und Rettungsarbeiten sowie der Landung des Rettungshubschraubers blieb die Richtungsfahrbahn Nimwegen für gut eine Stunde gesperrt. Der Verkehr wurde dabei auf die A 52 abgeleitet. Für die Unfallaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn blieben der rechte und der mittlere Fahrstreifen bis gegen 15:00 Uhr gesperrt. Der Verkehr staute sich zeitweilig bis zu sechs Kilometer zurück. Der Sachschaden wird auf 60.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

