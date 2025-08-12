Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseltal - Lindemannstraße

Paulusplatz - Verkehrsunfall mit Polizeimotorrad - Polizeibeamter zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus

Düsseldorf (ots)

Montag, 11. August 2025, 16:35 Uhr

Leicht verletzt wurde gestern in Düsseltal auf der Lindemannstraße ein Polizeibeamter, der sich mit seinem Motorrad auf einer Einsatzfahrt befand. Auf dem Weg zur Einsatzörtlichkeit kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Zusammenprall mit dem Mercedes eines 27-Jährigen aus Düsseldorf.

Der 36-jährige Motorradfahrer sowie ein Streifenwagen der Polizeiinspektion Nord fuhren aufgrund eines Einsatzes mit Sonder- und Wegerechten ("Blaulicht und Martinshorn") die Lindemannstraße stadtauswärts. Ersten Zeugenaussagen zufolge wechselte der 27-jährige Fahrer des Mercedes im Kreuzungsbereich Lindemannstraße / Paulusplatz auf den rechten Fahrstreifen und machte dem Streifenwagen Platz. Anschließend wechselte er sofort wieder auf den linken Fahrstreifen zurück und übersah dabei das Polizeimotorrad. Der Polizeibeamte stürzte beim Zusammenprall der Fahrzeuge. Sein Motorrad fiel gegen den PKW einer 53-Jährigen, die im Gegenverkehr auf dem Linksabbiegerfahrstreifen wartete. Der 36-jährige Polizeibeamte wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und war anschließend nicht mehr dienstfähig. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro.

