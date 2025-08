Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Zwei Trunkenheitsfahrten in kurzer Zeit

Zwei betrunkene Fahrer stoppte die Polizei am frühen Sonntagmorgen in Heidenheim.

Gegen 3.40 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Paul-Hartmann-Straße in Mergelstetten eine Radfahrerin auf. Die 33-Jährige fuhr in starken Schlangenlinien. Bei der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht der Beamten, dass die stark schwankende Frau nicht mehr verkehrstüchtig war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Sie durfte nicht mehr weiterfahren und musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben.

Um 4.15 Uhr war auch die Fahrt für einen Autofahrer beendet. Ein 19-jähriger VW-Fahrer, der ebenfalls in der Paul-Hartmann-Straße unterwegs war, hatte zu viel Alkohol intus. Ein Alkoholtest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Auch er musste mit in ein Krankenhaus. Ein Arzt nahm ihm Blut ab.

Beide Fahrenden erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Außerdem erfolgt durch die Polizei eine Mitteilung an die zuständige Führerscheinstelle.

