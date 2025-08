Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - LKWs beschädigt

Am Wochenende beschädigte ein Unbekannter in Holzheim mehrere Fahrzeuge.

Ulm (ots)

Die Laster standen in der Fraunhoferstraße. An insgesamt vier LKWs wurden zwischen Samstag 20 Uhr und Sonntag 10 Uhr mehrere Reifen zerstochen. Wer für die Tat in Betracht kommt, ist nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizei Göppingen unter der Telefonnummer 07161 63 2360 zu wenden.

++++1511185(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell