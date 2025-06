Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit 3 Verletzten und Kollision mit Wohnhaus

Delmenhorst (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03.50 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Schönemoorer Straße Ecke Dwostraße zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Ein Pkw aus Litauen, besetzt mit 4 Personen, befuhr die Schönemoorer Straße in Richtung stadteinwärts. In Höhe Dwostraße bog zu diesem Zeitpunkt ein Pkw aus Delmenhorst, besetzt mit einer Person, nach links in die Schönemoorer Straße ab. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde der Pkw aus Litauen in eine Hauswand geschleudert, die dadurch stark beschädigt wurde. Von den 4 Insassen des liatuischen Pkw, allesamt wohnhaft in Delmenhorst, wurden zwei weibliche Personen, 16 und 17 Jahre alt, leicht verletzt. Der Fahrzeugführer, 19 Jahre sowie der vierte Insasse, 17 Jahre, bleiben unverletzt. Der 19-jährige Fahrzeugführer des Delmenhorster Pkw wurde ebenfalls leicht verletzt. Im Einsatz waren neben der Polizei mehrere Rettungswagen, welche die Verletzten ins Klinikum brachten. Die Hauswand musste durch einen Statiker geprüft werden, der allerdings keine Einsturzgefahr sah. Es entstand hoher Sachschaden, die Schadenssumme steht noch nicht fest.

