POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahrt unter Alkoholeinfluss auf der Autobahn 1

Delmenhorst (ots) - Nach einem möglichen Tötungsdelikt unter Eheleuten in Berne ist am Samstag, 31. Mai 2025, eine Tatverdächtige festgenommen worden. Eine 30-Jährige aus Berne wählte gegen 09:00 Uhr den Notruf und gab an, dass sie ihren Ehemann schwer verletzt habe. Im gemeinsam bewohnten Haus in Hiddigwarden ...

mehr