Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche, Diebstähle, Brand und Fake-Telefon

Iserlohn (ots)

Mindestens drei Tatverdächtige haben am Sonntag gegen 14.30 Uhr ein Fenster eines metallverarbeitenden Betriebs Am Großen Teich eingeschlagen und sich so Zugang zum Gebäude verschafft. Die Täter flohen, nachdem der akustische Alarm auslöste, in einem auffälligen weißen Audi A3 mit schwarzen Streifen an der Seite und ausländischem (orangenem) Kennzeichen in unbekannte Richtung. Ob die Täter etwas entwendeten, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme durch die Polizei nicht festgestellt werden.

Am Freitagnachmittag brannte eine etwa 15 Quadratmeter große Waldfläche zwischen Danzweg und Bonstedtweg. Ein Spaziergänger informierte Feuerwehr und Polizei. Die Polizei ermittelt ween Brandstiftung.

Am Samstag wurde ein 20-jähriger Ukrainer in einem Geschäft am Kurt-Schumacher-Ring beim Ladendiebstahl erwischt. Mitarbeiter beobachten ihn, wie er eine Gopro-Kamera einsteckte, und riefen die Polizei. Die Polizeibeamten fanden bei ihm technische Geräte, die den Diebstahlsschutz von Geschäften umgehen. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde er nach Rücksprache mit einem Richter vorläufig festgenommen.

In der Nacht zum Samstag sind Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Nordstraße eingebrochen. Sie hebelten die Wohnungstür auf und entwendeten diverse, hochwertige Werkzeugmaschinen, darunter Säbelsäge, Kreissäge und Bohrhammer. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9199-0.

Ein flüchtender Dieb bedrohte am Freitag einen Verfolger mit einem Messer. Gegen 23.30 Uhr erwischte ein Garagenbesitzer einen Unbekannten in seiner Garage. Er wollte seinen Wagen die Garage fahren, doch das Tor stand auf und irgendjemand packte gerade Sachen zuammen. Als der Garagenbesitzer sagte, dass er die Polizei anrufen werde, flüchtete der Unbekannte mit Diebesgut. Der Garagenbesitzer nahm die Verfolgung auf. Als ihn der Täter mit einem Messer bedrohte, vergrößerte er den Abstand. Die Polizei durchsuchte anschließend ein Gartengrundstück, auf das der Unbekannte geflüchtet war, ohne Erfolg. Allerdings hatte der Unbekannte diverse Dinge verloren, darunter Beute (unter anderem Süßigkeiten) und ein Messer. Wie sich herausstellte, hatte er das Garagentor aufgebrochen. Auch das Fahrzeug des Garagenbesitzers wurde beschädigt, als der Täter offenbar über den Wagen flüchtete. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9199-0.

Am Samstagmorgen gegen 10.30 Uhr wurde ein an der Laderampe eines Supermarktes an der Osemundstraße abgestellter E-Scooter gestohlen. Am Freitag zwischen 14 und 15 Uhr an der Straße Lünkerhohl ein Pedelec gestohlen. Der Eigentümer hatte es an einem Bauzaun befestigt. Unbekannte durchtrennten offenbar die Drähte des Bauzauns und konnten das metallic-blaue "Cube"-Pedelec in samt Schloss davontragen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9199-0.

Gegenstände aus dem Fenster geworfen

Unbekannte haben sich im Laufe des Wochenendes durch ein eingeschlagenes Fenster Zutritt zu einer Firma an der Teichstraße verschafft. Ob etwas gestohlen wurde, konnten die Polizeibeamten bei der Anzeigenaufnahme am Montagmorgen nicht feststellen.

Ein 31-jähriger Mann hat am Samstagabend gegen 19 Uhr am Knallenbrink Gegenstände aus dem Fenster geworfen und dabei eine Mauer beschädigt. Außerdem bedrohte er verbal seine Nachbarn. Die Polizei nahm den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

Fake-Telefon

Ein 63-jähriger Iserlohner ist auf Online-Betrüger hereingefallen. Er hatte online eine Reise gebucht. Weil er seine Kreditkarten-Daten korrigieren musste, "googelte" er im Internet nach der Rufnummer des bekannten großen Online-Reiseanbieters und stieß auf eine angebliche Rufnummer. Am Telefon gab er seine Daten an und installierte auf Anweisung eine Remote-App auf seinem Smartphone. Das ermöglichte dem Gegenüber den Zugriff auf sein Handy. Außerdem fotografierte der Iserlohner auf Anweisung seine Kreditkarte. Der ganze Prozess kam ihm zwar merkwürdig vor, doch der Verdacht, an einen Betrüger geraten zu sein, keimte erst nach diesem Telefonat auf. Tatsächlich wurden ihm unberechtigt Beträge vom Konto abgebucht. Leider nutzen Betrüger immer wieder die Tatsache aus, dass manche Online-Dienste keine telefonische Erreichbarkeit angeben oder die Rufnummer nur schwer zu finden ist. Wer im Internet nach diesen Diensten sucht, der stößt schnell auf Fake-Einträge von Betrügern, die überhaupt nichts mit dem Reiseanbieter zu tun haben. Die Täter lassen sich alle Daten nennen und treiben damit Missbrauch. Die Polizei warnt! Besser ist es, nach Online-Buchungen ausschließlich auf die im Kundenkonto angebotenen Kontaktmöglichkeiten zurückzugreifen.

Unbekannte haben in den vergangenen 14 Tagen die Fensterscheibe eines leerstehenden Gebäudes an der Bergstraße eingeworfen. Am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter Hauswand und Fenster eines Hauses an der Diepke. Zwischen Freitag- und Samstagabend durchsuchten Unbekannte am Vogelbrink grünen Golf und einen roten Peugeot. Die Beute: Kleingeld sowie ein Aschenbecher. Am Samstagmorgen entdeckte eine Zeugin in ihrem Garten an der Lösseler Straße Handtücher, Duschgel und andere Ausrüstung, wie man für den Besuch in einem Fitnessstudio braucht. Es besteht der Verdacht, dass es sich um Diebesgut handelt, mit dem der Täter nichts anfangen konnte. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02371/9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell