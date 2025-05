POL-MK: Pfefferspray und Gaspistole

Balve (ots) - In der Nacht auf Freitag sind Unbekannte zwischen 18.30-9.30 Uhr auf einem Flugplatz in Höveringhausen eingebrochen. Sie hebelten zuerst ein Restaurantfenster auf und verschafften sich dann Zugang in andere Räumlichkeiten des Flugplatzes, zudem richteten sie durch das Versprühen mehrerer Feuerlöscher Chaos an. Zum Diebesgut ist noch nichts bekannt, die Polizei ermittelt nun in der Sache und erbittet Hinweise an die Polizeiwache Menden. Gleiches gilt für ...

