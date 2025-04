Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung

Geratal (Ilm-Kreis) (ots)

Am 05. April, in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr begaben sich offenbar zwei männliche, bislang unbekannte Personen widerrechtlich auf ein Grundstück in der Waldstraße in Gräfenroda. Dort fällten die Unbekannten mehrere Bäume und Büsche und verursachten dadurch einen Schaden in Höhe von knapp 300 Euro. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0088103/2025) in Verbindung zu setzen. (jd)

