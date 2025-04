LPI-GTH: Berauscht

Drei Gleichen (Landkreis Gotha) (ots) - Ein Anhänger mit orangener Plane wurde in der Zeit zwischen dem 05. April, 21.00 Uhr und gestern, 10.30 Uhr von einem Grundstück in der Gothaer Straße in Mühlberg entwendet. Das Beutegut hat einen Wert von rund 1.200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0088111/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

