LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Westhausen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag beschmierten ein oder mehrere Unbekannte einen neu errichteten hölzernen Unterstand mit Sitzgelegenheit in der Ortsmitte von Westhausen mit schwarzer Sprühfarbe. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621 - 781124 (Bezugsnummer: 0087650/2025) entgegen. (jb) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

