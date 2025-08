Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Einbruch in Gaststätten

Beute machte ein Unbekannter in der Nacht auf Sonntag in Geislingen.

Ulm (ots)

In der Nacht auf Sonntag versuchte ein Unbekannter in eine Gaststätte in der Schubartstraße einzubrechen. Dabei löste der Täter einen Alarm aus. Unverrichteter Dinge flüchtete er und ließ von seinem Vorhaben ab.

In der Schloßgasse schlug ein Einbrecher, wohl gegen 1.30 Uhr, ebenfalls eine Scheibe ein und gelangte so in die Toilette einer Gaststätte. Aus der Toilette stahl er mehrere Flaschen Putzmittel und flüchtete unerkannt. In die Räumlichkeiten der Gaststätte gelangte er bei seinem Einbruch nicht, da diese verschlossen waren.

Ein Zeuge beobachtete wohl noch den Täter. Der soll etwa 25 Jahre, mit europäischem Erscheinungsbild, schlank und ca. 175 cm groß sein. Er trug eine dunkle Jacke und eine Jeans. Zum Tatzeitpunkt trug er eine Stirnlampe.

Das Polizeirevier Geislingen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Dabei wird auch ein möglicher Tatzusammenhang geprüft. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Geislingen unter der 07331 93270 zu melden.

