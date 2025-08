Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - schwerer Unfall auf der B 297

Am Sonntagabend wird ein Motorradfahrer auf der B 297 lebensgefährlich verletzt.

Ulm (ots)

Am Sonntagabend ereignete sich unweit von Rechberghausen ein schwerer Unfallfall: Ein 57-Jähriger Motorradfahrer befuhr gegen 20.30 Uhr die Bundesstraße B 297 von Birenbach her kommend in Fahrtrichtung Rechberghausen.

Zeitgleich näherte sich auf der Landesstraße L 1147 aus Richtung Adelberg kommend ein Mercedes der Einmündung B 297/L 1147.

Der Mercedesfahrer hatte laut Zeugen an der dortigen Stop-Stelle angehalten.

Anschließend wollte der Mercedesfahrer nach links auf die B 297 in Richtung Birenbach einbiegen. Hierbei übersah er den Motorradfahrer/das Motorrad, es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen.

Der Motorradfahrer stürzte schwer und wurde lebensgefährlich verletzt.

Dank schneller Erste-Hilfe-Maßnahmen konnte er wiederbelebt werden und Einsatzkräften des Rettungsdienstes zur weiteren Versorgung übergeben werden.

Die Sachschäden belaufen sich auf mehrere zehntausend Euro, die beiden Insassen im Mercedes wurden ncht verletzt.

Die Bergungsarbeiten dürften gegen 23.30 Uhr abgeschlosssen sein.

Der Fahrzeugverkehr wird derzeit an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

+++ Polizeipräsidium Ulm, Poliizeiführer vom Dienst (U.Hä.) email: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell