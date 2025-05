Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. E-Scooterfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 27.5.2025 kam es gegen 15.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Oelder Straße in Beckum bei dem ein E-Scooterfahrer schwer verletzt wurde. Ein 38-jähriger Beckumer befuhr mit seinem Pkw die Oelder Straße in Richtung Vellern. Der 15-jährige Beckumer befuhr mit seinem E-Scooter den Gehweg der Oelder Straße in gleicher Richtung. Als er in Höhe zweier parkender Autos die Straße querte, stieß er mit dem Pkw des 38-Jährigen zusammen. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Jugendlichen zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 600 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell