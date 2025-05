POL-WAF: Oelde. Verkehrsunfallflucht dank Zeugen geklärt

Warendorf (ots) - In der Zeit vom Sonntag (25.05.2025) 19 Uhr bis Montag (26.05.2025) 11.25 Uhr wurde in Ahlen ein an der Wielandstraße geparkter grauer Toyota C-HR entwendet. Am Fahrzeug befanden sich die amtlichen Kennzeichen WAF-RC504. Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des Pkw bitte an die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte ...

