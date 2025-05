Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Feuerwerkskörper in Hausflur geworfen

Warendorf (ots)

Unbekannte warfen am Sonntag, 25.5.2025, vermutlich gegen 18.45 Uhr einen Feuerwerkskörper durch die Briefeinwurfklappe der Haustür in den Flur eines Hauses auf der Carl-Diem-Straße in Sendenhorst. Als der Bewohner gegen 19.30 Uhr nach Hause zurückkehrte, stellte er im Flur Qualm fest. Außerdem Brandschäden an im Flur hängenden Jacken, einer Gardine sowie einem dort stehenden Einkaufskorb. Wer hat dort verdächtige Personen gesehen? Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen und/oder der Tat machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

