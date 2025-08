Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) B30/Dellmensingen - Tierischer Familienausflug auf der Bundesstraße

Siebenköpfige Gänsefamilie wurde von der Polizei am Samstagnachmittag bei Dellmensingen von der B30 herunterbegleitet.

Ulm (ots)

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr die gefiederte Familie auf der B30 etwa auf Höhe Achstetten. Die Gänse konnten hierbei zunächst nicht festgestellt werden.

Etwa eine halbe Stunde später tauchten die Gänse erneut im Bereich der Anschlussstelle Dellmensingen auf. Sie watschelten friedlich an der B30 entlang. Die Streife des Polizeireviers Laupheim wollte die Gänse auf die Gefahren ihres Spaziergangs hinweisen. Diese hatten aber kein Interesse am Gespräch und begannen ihre Flucht. Abgesichert durch die Streife konnte die "ganse" Familie gefahrlos und ohne jegliche Verluste zu einem angrenzenden See begleitet werden.

+++ Polizeipräsidium Ulm, Polizeiführer vom Dienst (U.Hä./Derer) - 1510150 email: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell