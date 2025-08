Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Betrunkener verliert Stoßstange samt Kennzeichen - Seine Stoßstange samt Kennzeichen hat am Samstagvormittag in Ehingen einen betrunkenen Unfallflüchtigen verraten.

Ulm (ots)

Gegen 08:15 Uhr fiel der 57-Jährige auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Württemberger Straße auf. Dort torkelte der Mann sichtlich alkoholisiert zu seinem VW Golf und fuhr davon. Zeugen verständigten die Polizei, da er sich kaum auf den Beinen hatte halten können. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Ehingen fahndete nach dem Fahrzeug. Kurze Zeit später meldete eine weitere Zeugin, dass in der nahegelegenen Hauptstraße eine Stoßstange samt Kennzeichen liegen würde. Hierbei handelte es sich um die passende Stoßstange zum Fahrzeug des 57-Jährigen. Im Rahmen der weiteren Fahndung und nach erneuten Hinweisen von Bürgern trafen die Beamten den Betrunkenen in seinem demolierten Fahrzeug sitzend in der Dr.-Georg-Spohn-Straße an. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit. Der 57-Jährige musste seinen Führerschein abgeben und eine Blutentnahme erdulden. In der Folge wird er sich wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Unfallflucht zu verantworten haben. Zu den entstandenen Sachschäden dauern die Ermittlungen noch an.

