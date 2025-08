Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) B30/Biberach an der Riß - Aquaplaning führt zu Kontrollverlust

Am Freitagabend kam ein Pkw von der B30 ab und überschlug sich.

Ulm (ots)

Gegen 18:30 Uhr war der 38-Jährige mit seinem Mercedes-Benz auf der B30 in Fahrtrichtung Ulm unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Biberach-Süd und Biberach-Nord war aufgrund der Witterung viel Wasser auf der Fahrbahn. Dadurch verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Mercedes. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb in einem Zaun liegen. Der 38-Jährige hatte sich dabei leicht verletzt und konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Während er per Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht wurde, barg ein Autokran den Pkw

+++ Polizeipräsidium Ulm, Polizeiführer vom Dienst (U.Hä./Derer)-1505227 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell