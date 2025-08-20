PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Realisierung von sechs Haftbefehlen

Apolda (ots)

Am Montag den 19.08.2025 um 21:40 Uhr wird ein 27-jähriger Ukrainer, von der Polizei Apolda, an seiner Wohnanschrift in Apolda aufgesucht. Für ihn lagen gleich sechs Haftbefehle von der Staatsanwaltschaft Erfurt vor. Der 27-Jährige konnte zu Hause angetroffen werden. Ihm wurden die Haftbefehle eröffnet und er wurde belehrt. Widerwillig zahlte er die Geldstrafen von insgesamt 425,- Euro. Da er das Geld aufbringen konnte, musste er nicht die 17 Tagen in der JVA absitzen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

