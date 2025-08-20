Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Realisierung von sechs Haftbefehlen

Apolda (ots)

Am Montag den 19.08.2025 um 21:40 Uhr wird ein 27-jähriger Ukrainer, von der Polizei Apolda, an seiner Wohnanschrift in Apolda aufgesucht. Für ihn lagen gleich sechs Haftbefehle von der Staatsanwaltschaft Erfurt vor. Der 27-Jährige konnte zu Hause angetroffen werden. Ihm wurden die Haftbefehle eröffnet und er wurde belehrt. Widerwillig zahlte er die Geldstrafen von insgesamt 425,- Euro. Da er das Geld aufbringen konnte, musste er nicht die 17 Tagen in der JVA absitzen.

