Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beindersheim - Verkehrsunfallflucht

Beindersheim (ots)

Am 07.08.2025, gegen 11.15 Uhr, stieß auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Frankenthaler Straße ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim rückwärts Ausparken gegen den dahinterstehenden Pkw und entfernte sich sodann von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen Alfa Romeo mit einem auffälligen Aufkleber auf dem Heck gehandelt haben, der Fahrzeugführer wurde als männlich, etwa 40 Jahre alt mit kurzen schwarzen Haaren und Kinnbart beschrieben. An dem Pkw Skoda der Geschädigten entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

