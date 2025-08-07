PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Speyer - Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Speyer (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 10:00 Uhr, führten Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle mit einem Pkw-Fahrer in der Straße Im Neudeck in Speyer durch. Noch bevor die Beamten an das Fahrzeug herantraten, tauschte der 35-jährige Fahrer den Sitzplatz mit seinem Beifahrer. Der 35-Jährige wurde jedoch zuvor eindeutig als Fahrzeugführer erkannt, weshalb seine Fahrtauglichkeit geprüft wurde. Der Mann zeigte hier drogentypische Auffallerscheinungen. Da ein Urintest nicht durchführbar war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, der Fahrzeugschlüssel wurde an den fahrtüchtigen Beifahrer übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-251 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

