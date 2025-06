Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Brand eines Dachstuhls

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Stockach - Mahlspüren im Tal (ots)

Am 01.06.2025 um 20:29 Uhr wurden die Feuerwehr Stockach mit den Abteilungen Seelfingen, Winterspüren und Kernstadt mit dem Einsatzstichwort "B4 - Dachstuhlbrand" nach Mahlspüren im Tal alarmiert. Aufgrund des Einsatzstichworts wurden zusätzlich die Führungsgruppe, der Wasserförderungszug, die Drohneneinheit des Landkreises sowie der Abrollbehälter Atemschutz der Feuerwehr Radolfzell hinzugezogen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen bereits Teile des Dachstuhls eines Einfamilienhauses in Flammen. Umgehend ging ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Die eingeleiteten Löschmaßnahmen zeigten rasch Wirkung. Parallel dazu wurde über die Drehleiter ein Löschangriff von außen vorgenommen und Dachziegel entfernt, um den Brandherd gezielt bekämpfen zu können. Durch das schnelle und koordinierte Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert und der Brand zügig unter Kontrolle gebracht werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde der Dachstuhl mehrfach mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, um eventuelle Glutnester auszuschließen. Die Feuerwehr unterstützte im Anschluss die Sicherungsmaßnahmen am Dach und half den Handwerkern beim provisorischen Abdecken des beschädigten Bereichs mit einer Plane.

Die Feuerwehr Stockach war mit 80 Einsatzkräften und 9 Fahrzeugen im Einsatz. Unterstützt wurden sie von der Drohneneinheit des Landkreises und der Feuerwehr Radolfzell mit dem Abrollbehälter Atemschutz. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Hans-Jürgen Oexl beurteilte die Lage vor Ort. Polizei und Rettungsdienst waren ebenfalls beteiligt. Der Einsatz dauerte etwa drei Stunden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell