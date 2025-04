Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Tierrettung

Espasingen (ots)

Am Ostersonntag um 11:10 Uhr wurde die Feuerwehr Stockach Abteilungen Espasingen mit dem Stichwort H1 Tierrettung in den Bahnhofweg nach Espasingen alarmiert. In einer etwa 20 Meter hohen Tanne hatte sich ein Graureiher verfangen und konnte sich aus eigener Kraft nicht befreien. Nach der Erkundung durch die ersteintreffenden Einsatzkräfte der Abteilung Espasingen wurde die Drehleiter der Abteilung Kernstadt zur Rettung aus der Höhe sowie die Tierrettung Südbaden zur Versorgung des verletzten Tieres nachalarmiert. Der Graureiher konnte gerettet und wurde durch die Tierrettung zu einem Tierarzt gebracht. Die Feuerwehr Stockach war mit 3 Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften im Einsatz. Weitere Kräfte konnten in Bereitschaft bleiben und mussten nicht ausrücken.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell