FW Stockach: Abteilungsversammlung Feuerwehr Stockach Abteilung Kernstadt

Am 24.03.2025 fand die Abteilungsversammlung der freiwilligen Feuerwehr Stockach Abteilung Kernstadt statt. Die Versammlung wurde von dem Abteilungskommandant Bernd Zimmermann geleitet, nach der Begrüßung und dem Totengedenken wurden die verschiedenen Berichte vorgetragen. Der Schriftführer Philipp Braunstein berichtete dabei von den zahlreichen Aktivitäten und Fortbildungen aus dem Jahr 2024. Im Bereich der Brandschutzerziehung konnte erneut ein neuer Höchststand mit 3230 unterrichteten Kinder- und Jugendlichen vorgewiesen werden. Dabei betonte Christine Oßwald, dass es in diesem Jahr ebenfalls eine Seniorengruppe unterrichtet wurde. Im Rahmen der Pressearbeit ist man auf die beeindruckende Zahl von insgesamt 185 Einsätze im Jahr eingegangen. Dabei waren mehrere Brandereignisse im Jahr 2024 besonders erwähnenswert. Der Brand einer PV-Anlage im Industriegebiet Hardt am Pfingstmontag sowie der Dachstuhlbrand in der Radolfzeller Straße im Juli wurden dabei besonders betont. Die Jugendfeuerwehr hatte insgesamt 44 Mitglieder, davon waren 17 Mädchen. Das Highlight war der jährliche Sternmarsch diesmal in Überlingen am Ried, sowie das große jährliche Jugendfeuerwehrzeltlager in Engen, wie die Versammlung von Marc Savoisko und Keanu Bergerweiss erfuhren. Im Bericht des Abteilungskommandanten wurde auf die Wichtigkeit der Fortbildung und Ausbildung der Feuerwehrmänner und Frauen eingegangen. Als besonders erfreulich können die großen Schritte in Richtung neues Feuerwehrhaus für die Abteilung Stadt gewertet werden. Mit dem neu aufgestellten Gemeinderat und Bürgermeisterin Frau Katter wurde im Jahr 2024 der Architektenwettbewerb für das neue Feuerwehrhaus ausgelobt. Bereits im Herbst gab es dafür Entwürfe und im Januar 2025 wurde der Sieger prämiert. Bei den Beförderungen und Ehrungen wurden mehrere Mitglieder der Abteilung Stadt befördert oder in die Einsatzabteilung aufgenommen. Im Bericht des Kommandanten Uwe Hartmann wurde auf den Feuerwehrbedarfsplan sowie die verschiedenen Fahrzeugbeschaffungen eingegangen. Die Umsetzung des Digitalfunks bei allen Fahrzeugen ist dabei aktuell in der Umsetzung und wird voraussichtlich Ende April abgeschlossen sein. Frau Katter ging in Ihrer Rede auf das Engagement ein und Bedankte sich bei allen Beteiligten sowie deren Familien, die dieses unterstützen. ***

