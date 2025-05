Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Brand einer Absauganlage in einem holzverarbeitenden Betrieb

Stockach - Wahlwies (ots)

Am 30.04.2025 um 13:03 Uhr wurde die Feuerwehr Stockach mit den Abteilungen Wahlwies, Espasingen und Kernstadt mit dem Alarmstichwort "B3 - Feuer in Gebäude" zu einem holzverarbeitenden Betrieb im Industriegebiet Hardt alarmiert.

In einer großen Industriehalle war eine Absauganlage in Brand geraten. Mehrere Trupps unter Atemschutz begannen umgehend mit der Brandbekämpfung an der betroffenen Maschine, die sich etwa drei Meter hoch auf einem Gestell befand. Brennende Materialien wurden ins Freie gebracht und dort abgelöscht. Die Brandbekämpfung gestaltete sich anspruchsvoll, da sich innerhalb der Maschine schwer zugängliche Glutnester befanden.

Zur Unterstützung wurde die Werkfeuerwehr Takeda hinzugezogen, die eine spezielle Löschlanze zur Verfügung stellte, um den innenliegenden Brandherd gezielt zu bekämpfen. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurden die im Dach integrierten Entrauchungsklappen geöffnet, um das Gebäude zu entrauchen.

Nach rund zweieinhalb Stunden konnte die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben werden. Die Feuerwehr Stockach war mit neun Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort. Ergänzend unterstützte die Werkfeuerwehr Takeda mit einem Führungsfahrzeug und zwei Einsatzkräften. Polizei und Rettungsdienst waren zur Absicherung der Einsatzkräfte ebenfalls im Einsatz.

