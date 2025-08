Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall Kreuzung Industriestraße

B39

Speyer (ots)

Am 05.08.2025 gegen 11 Uhr ereignete sich ein Unfall im Kreuzungsbereich der Industriestraße im höheren 4- bzw. niedrigen fünfstelligen Bereich. An der Kreuzung Industriestraße, aus Richtung Postfrachtzentrum kommend, stand eine Sattelzugmaschine mit Auflieger auf der Linksabbiegerspur an der Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage, um auf die B39 in Fahrtrichtung Baden-Württemberg abzubiegen. Auf der Geradeausspur stand ein 87-jähriger PKW Fahrer mit seinem Fahrzeug. Nachdem beide Ampeln auf Grün schalteten setzte der PKW-Fahrer verkehrswidrig zum Linksabbiegen an. Der Fahrer des Sattelzuges konnte dies aus seiner Position sowie auf Grund der Größe der Zugmaschine mit Auflieger nicht rechtzeitig erkennen und somit nicht reagieren, so dass es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam. Durch die Masse des Gespanns wurde der PKW noch ca. 5 Meter weitergeschoben. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt.

