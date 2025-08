Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Geschwindigkeitskontrollen

Frankenthal (ots)

Am 04.08.2025, in der Zeit zwischen 09.30 Uhr und 13.30 Uhr, führten Kräfte der Polizei Frankenthal im Stadtgebiet Geschwindigkeitskontrollen durch. Zunächst konnten in der Lambsheimer Straße, bei 50 gemessenen Fahrzeugen, 3 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Bei erlaubten 50 km/h war der Zügigste mit 65 km/h unterwegs. In der folgenden Kontrolle in der Eppsteiner Straße konnten bei 70 gemessenen Fahrzeugen 10 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Hier war bei erlaubten 30 km/h der Zügigste mit 56 km/h unterwegs.

