POL-PDLU: Speyer - Nachtrag zu Unfall mit verletztem Radfahrer am vergangenen Samstag

Nachtrag zu Unfall mit verletztem Radfahrer am vergangenen Samstag

Am vergangenen Samstagmorgen um 09.48 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen einem 88-jährigen Radfahrer und einer 75-jährigen Fahrerin eines BMW. Der Radfahrer befuhr den Radweg entlang der B39 in Richtung Dudenhofen. Der Radweg kreuzt an der Unfallstelle die Abfahrt der B9 in Richtung Dudenhofen. Hier ist der Radverkehr wartepflichtig (Vorfahrt achten!). Der Radfahrer missachtete die Vorfahrt der BMW-Fahrerin und kollidierte mit ihrer Fahrerseite. Infolgedessen stürzte er auf die Fahrbahn und zog sich eine Kopfverletzung zu. Er trug keinen Helm. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der Notarzt wurde mit dem Rettungshubschrauber eingeflogen.

Der Radfahrer ist am heutigen Montag seinen Verletzungen erlegen.

