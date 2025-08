POL-PDLU: Speyer - Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte (17/0308)

Speyer (ots) - Am Samstag gegen 17.10 Uhr sprühten zwei 15-jährige Jugendliche in einem Linienbus in der Bahnhofstraße mit Pfefferspray. Etwa 10 Fahrgäste beschwerten sich beim Busfahrer. Diese waren bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei jedoch nicht mehr vor Ort. Die betroffenen Fahrgäste werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer (06232/137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen. ...

