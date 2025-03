POL-OG: Baden-Baden - In Wohnung eingebrochen, Hinweise erbeten

Gengenbach (ots) - In der Zeit zwischen Montag, 12 Uhr und Dienstag, 10:30 Uhr, hat ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen grauen Opel Corsa in der Weiherfeldstraße beschädigt. Am ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkenden Opel entstand am vorderen linken Eck ein Streifschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 5.000 Euro zu ...

mehr