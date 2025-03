Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Mutmaßlicher Dieb eines Elektro-Scooter vorläufig festgenommen

Bühl (ots)

Bislang Unbekannte haben am Dienstagabend in der Steinstraße unweit der Großsporthalle gezündelt und mutmaßlich mittels Kraftstoff die Außenwand einer dortigen Lagerhalle angeflammt. Nach derzeitigen Feststellungen dürfte hierdurch kein Schaden entstanden sein. Beim Eintreffen alarmierter Polizeistreifen konnten zwar keine Personen, dafür aber ein leerer Kraftstoffbehälter vorgefunden werden. Laut Zeugen seien kurz vor 20 Uhr mehrere Jugendliche teils mit Elektro-Scootern abgehauen. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen wurde auch ein verfügbarer Polizeihubschrauber eingesetzt. Gegen 21:50 Uhr kam von den Beamten aus dem Hubschrauber der Hinweis auf einen verdächtigen Elektro-Scooter-Fahrer im Bereich der Thomas-Mann-Straße. Eine herangeführte Streifenbesatzung des Polizeireviers Bühl traf in der Geppertstraße auf einen 17-jährigen. Ob er in Zusammenhang mit den Zündeleien steht, ist noch unklar. Fest steht allerdings, dass der vom Jugendlichen geführte Elektro-Scooter Anfang Januar 2025 in Rastatt gestohlen wurde. Das Elektrogefährt im Wert von knapp 900 Euro wurde sichergestellt. Gegen den 17-Jährigen wurden Ermittlungen wegen Diebstahls eingeleitet.

/wo

